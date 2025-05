Dopo oltre 35 anni, un’era si chiude per I Simpson. Pamela Hayden, storica voce di Milhouse Van Houten – il migliore amico di Bart – ha lasciato il cast della celebre serie animata. Il suo addio, annunciato nel novembre 2024, ha lasciato un vuoto importante, ma ora è stato finalmente rivelato chi prenderĂ il suo posto. A raccogliere l’ereditĂ sarĂ Kelly Macleod, cantante e artista che non è del tutto nuova al mondo de I Simpson, avendo giĂ collaborato alla serie in passato. Il suo debutto ufficiale come voce di Milhouse avverrĂ nell’episodio finale della stagione, intitolato “ Estranger Things ”, in onda domenica sera su FOX. Una nuova voce per un personaggio amatissimo. Sebbene Milhouse non sia uno dei protagonisti assoluti come Homer, Marge, Bart o Lisa, rimane una figura amatissima dai fan. 🔗Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Ecco il nuovo doppiatore di Milhouse!