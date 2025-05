Ecco il Centro Aldina Balboni Una casa dedicata ai più fragili | Un esempio di solidarietà

Una nuova casa dedicata all’inclusione e all’accoglienza. Ieri sera ha inaugurato il Centro Aldina Balboni. Al taglio del nastro, tra i presenti, anche il senatore Pier Ferdinando Casini, oltre al sindaco Matteo Lepore, al cardinale Matteo Zuppi, al monsignor Fiorenzo Facchini, presidente della Fondazione Santa Chiara, alla presidente della Casa Santa Chiara, Simona Martino, e all’assessore regionale alla Sanità Massimo Fabi. Allestita nell’area di Villa Pallavicini, in via Cavalieri Ducati, la struttura socioeducativa è moderna ed è riservata alle persone con disabilità. Un progetto avviato nel 2020 dalla Fondazione Santa Chiara che si sviluppa nel segno e nel ricordo di Aldina Balboni, donna legata alla città, che ha dedicato la sua vita ad aiutare i più fragili, realizzando numerose opere sociali, tra cui gruppi famiglia, centri diurni e attività ricreative per persone con disabilità. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

