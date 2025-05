Ecco chi deve fare interventi di riqualificazione

Il terminal bus di piazza Partigiani continua a versare in uno stato di degrado, suscitando polemiche tra Comune e Busitalia, che puntano il dito contro Umbria Mobilità. Si solleva la questione degli interventi di riqualificazione necessari, con l’amministratore unico Marina Balsamo chiamata a rispondere alle accuse e a pianificare la manutenzione straordinaria attesa.

Tira e molla sul degrado del terminal bus di piazza Partigiani. Ieri Comune e Busitalia hanno puntato l’indice contro Umbria Mobilità, che dovrebbe effettuare gli interventi più importanti di riqualificazione, quelli di ‘ manutenzione straordinaria ’. Oggi l’amministratore unico di UM, Marina Balsamo, replica e spiega che "gli interventi necessari per il corretto ripristino siano ascrivibili all’ambito del rifacimento strutturale, che è cosa ben diversa dalla manutenzione straordinaria". La Società tiene a precisare che "le attività di carattere ordinario sono di competenza di Busitalia, società titolare della gestione del sito. In particolare, tutti gli interventi finalizzati al mantenimento del decoro, pulizia, funzionamento dei servizi risultano quindi a carico del conduttore. Da tempo Umbria Mobilità – spiega Balsamo -. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Ecco chi deve fare interventi di riqualificazione"

