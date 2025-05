E’ nata l’associazione Rubic’arte | Iniziative per tutte le età

E’ nata a San Mauro Pascoli la nuova associazione ’Rubic’arte’. Era presente l’assessore alla cultura Lisa Maroni. Presidente è Filippo Maroni, vicepresidente Federico Fioroni e segretario Pierluigi Abbondanza. Ha detto il presidente Maroni: "Alla base c’è la voglia di unire tutti coloro che amano le forme artistiche. Inizieremo con un corso di disegno per bambini e per adulti a dimostrazione che la nostra associazione è aperta a tutti, di tutte le età. Siamo un’associazione piena di creativi e le idee non ci mancano. In programma abbiamo un corso di moda attraverso un viaggio nel tempo sul modo di vestire. Poi creare una scuola di fumetto. In estate organizzeremo un corso di rotoscopio in cui si vanno a sovrapporre le immagini di un video musicale alla pittura. Con noi ci sarà Pierluigi Abbondanza di Cesena che sta lavorando con editori americani per le illustrazioni delle copertine dei libri. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

