Due rapine in sette giorni Arrestato un 54enne È il bandito della Fossalta

In una settimana di terrore, un 54enne noto come il "bandito della Fossalta" ha commesso due rapine violente in città. La prima ha colpito una farmacia in via del Giglio, mentre la seconda ha visto il titolare di un bar tabaccheria ferito da un coltello. Grazie all'intervento rapido delle forze dell'ordine, l'uomo è stato arrestato.

Nel giro di neppure una settimana ha messo a segno due violente rapine in città: la prima nella farmacia di via del Giglio e la seconda ai danni del titolare del bar tabaccheria Fossalta. In questo caso il bandito aveva pure ferito il titolare con un coltello per assicurarsi la fuga. Grazie alle celeri indagini degli agenti della squadra Mobile, il malvivente è finito in carcere su ordinanza di custodia cautelare chiesta dalla procura ed emessa dal gip. Dietro le sbarre è finito un 54enne napoletano residente in provincia di Reggio: un 'soggetto' non nuovo a questo genere di crimini. A incastrarlo la minuziosa attività investigativa svolta dalla squadra Mobile anche grazie ai filmati di videosorveglianza e alle testimonianze di alcuni cittadini presenti ai colpi. Era lo scorso cinque maggio quando il 54enne, con volto travisato ha fatto irruzione nella farmacia.

