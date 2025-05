due donne mi hanno preso per il collo

Prima le provocazioni fuori dal negozio, poi l’ingresso e l’aggressione che mercoledì pomeriggio ha portato Mauro Bidini, titolare del negozio di calzature di via Guido Monaco, a chiamare la polizia. "Due donne in evidente stato di alterazione sono entrate in negozio, si sono sedute sui nostri divanetti e hanno iniziato a inveire. I clienti che erano dentro sono usciti, e una di loro mi ha preso per il collo - racconta Bidini – l’abbiamo allontanata e abbiamo chiamato la polizia, poi è andata al bar qui di fronte e si è calata i pantaloni. Qui nei dintorni ormai vedere scene del genere non è piĂą una novitĂ . Siamo stanchi". Tra la stazione e piazza Guido Monaco, un via vai di persone in stato di alterazione e di gruppi di giovanissimi in cerca di provocazioni e pretesti di scontro. "Siamo stanchi- continua Mauro-. 🔗Leggi su Lanazione.it

