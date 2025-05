Drone russo su bus 9 morti in Ucraina

Un tragico attacco ha colpito un minibus nell'Ucraina settentrionale, uccidendo nove civili e ferendone quattro. Le autorità regionali hanno confermato che un drone russo ha preso di mira il veicolo nei pressi di Bilopillia, evidenziando la drammaticità della situazione nella regione e l'impatto devastante del conflitto in corso.

7.03 Un attacco russo contro un minibus che trasportava civili nell'Ucraina settentrionale ha causato nove morti e quattro feriti. E' quanto riferiscono le autorit√† regionali. "Un drone nemico ha colpito un autobus nei pressi di Bilopillia", dichiara l'amministrazione militare della regione di confine di Sumy su Telegram, pubblicando le foto del bus colpito. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Ucraina, drone navale abbatte elicottero russo Mi-8 nel mar nero

Le forze armate ucraine hanno annunciato l'abbattimento di un elicottero Mi-8 russo utilizzando un drone navale Magura V5 equipaggiato con missili, definendo l'operazione un " attacco storico ".