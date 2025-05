Dove vedere il Giro d’Italia oggi in tv | orari partenza e arrivo Giulianova-Castelraimondo programma streaming

Oggi si corre un'altra emozionante tappa del Giro d'Italia, con partenza e arrivo a Giulianova e Castelraimondo. Dopo la vittoria di Juan Ayuso, la competizione si fa sempre più avvincente. Scopri dove vedere la gara in TV e in streaming, con tutti gli orari utili per non perdere nemmeno un attimo dell'azione.

La vittoria ottenuta da Juan Ayuso ha impresso la prima significativa scossa alla classifica del Giro d’Italia 2025. Sul traguardo di Tagliacozzo lo spagnolo ha preceduto il messicano Del Toro, suo compagno di squadra, e il colombiano Egan Bernal della Ineos Grenadiers. Lo sloveno Primoz Roglic della Red Bull – BORA – hansgrohe ha chiuso al quarto posto, piazzamento che gli consente di riprendere la maglia rosa. Il gruppo affronta l’ottava tappa Giulianova-Castelraimondo di 197 chilometri. Un tracciato costantemente movimentato, sono da strappi e salite, sono 3800 i metri di dislivello da affrontare, sembra garantire le premesse per una corsa in grado di regalare battaglia tra i primi della classifica generale. Sono quattro le salite da affrontare e la difficoltà più impegnativa di giornata è senza dubbio il Sassotetto, prima categoria di 13,1 chilometri con pendenza tra il 7,4 e il 14%. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere il Giro d’Italia oggi in tv: orari partenza e arrivo Giulianova-Castelraimondo, programma, streaming

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Giro d’Italia 2025, dove vedere la tappa di oggi Castel di Sangro-Tagliacozzo: orari TV, percorso e favoriti

Secondo fanpage.it: Prima tappa di montagna al Giro d'Italia e i nomi dei favoriti si fanno pesanti: Roglic, Ayuso, Pidcock, Ciccone ...

Giro d'Italia 2025: dove vedere la settima tappa Castel di Sangro-Tagliocozzo in tv

Lo riporta corriere.it: Archiviata la tappa più lunga del Giro d’Italia, la Potenza-Napoli di 227 chilometri, venerdì 16 maggio è in programma la settima frazione della Corsa Rosa: la Castel di Sangro-Tagliocozzo di 168 ...

Giro d'Italia 2025: percorso, orari e dove vedere l'ottava tappa del 17 maggio

Si legge su tag24.it: Il Giro d'Italia è giunto all'ottava tappa, andiamo a vedere il percorso e dove sarà possibile vederlo in tv e in streaming.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Lucca Comics & Games omaggia il giro d'Italia

Lucca si tinge di rosa con la 5° Tappa del Giro d’Italia 2024, che arriverà a Lucca mercoledì 8 maggio 2024, dopo 39 anni di assenza.