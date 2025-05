Doppio boato al ' Quartiere Ferrovia' | malviventi fanno saltare in aria lo sportello Poste

Nella notte al Quartiere Ferrovia di Foggia si è registrato un duplice boato, frutto di un'azione criminale che ha visto protagonisti ignoti malviventi. Questi ultimi hanno fatto esplodere lo sportello automatico dell'ufficio postale in viale XXIV Maggio, utilizzando una 'marmotta' esplosiva, provocando ingenti danni e creando un clima di preoccupazione tra i residenti.

Doppio boato, nella notte, al Quartiere Ferrovia, dove ignoti hanno fatto saltare lo sportello automatico dell'ufficio postale ubicato in viale XXIV Maggio, a Foggia. Il fatto è successo intorno alle 4, quando i malviventi, utilizzando la classica 'marmotta' esplosiva, hanno danneggiato lo.

