Il Pisa Sporting Club ha appena concluso la sua intensa stagione, un viaggio di undici mesi ricco di sfide e successi. Con l’uscita dell'ultimo capitolo del libro dedicato a quest'impresa, ci prepariamo a goderci le meritate vacanze prima dell'atteso ritorno in Serie A. È tempo di riflessioni e celebrazioni, mentre i cancelli del centro sportivo si chiudono per l'ultima volta.

di Lorenzo Vero Finito. Si chiude, dopo undici mesi di duro lavoro, un libro meraviglioso, enorme, costituito, capitolo dopo capitolo, da pagine pregne di storie del club. È terminata ufficialmente ieri la stagione del Pisa Sporting Club. Si chiudono per l’ultima volta i cancelli del centro sportivo "Cetilar" di San Piero a Grado. Sì, perché se l’ultima partita è stata giocata martedì, con la grande vittoria contro la Cremonese, la squadra ha proseguito il lavoro, certamente più leggero, spensierato, fino a venerdì. Una stagione straordinaria, iniziata 312 giorni prima, la sera di lunedì 8 luglio all’Hotel San Ranieri di Pisa e con i primi allenamenti a porte aperte all’Arena. Con il ritiro di Bormio, dal 14 al 28 luglio, sono state gettate le fondamenta sulla quale è stata costruita la promozione. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dopo l’impresa, le meritate vacanze. Il “rompete le righe“ prima della Serie A

