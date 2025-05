Don Francesco Cristofaro ospite su Canale Italia | fede verità e commozione in diretta

Una mattinata intensa per Don Francesco Cristofaro, il sacerdote calabrese noto per il suo impegno spirituale e sociale, protagonista oggi dalle 6:30 alle 7:00 della seguitissima trasmissione “Notizie Oggi” su Canale Italia, condotta dal Direttore Massimo Martire. Durante l’intervento televisivo, Don Francesco ha lanciato un accorato appello contro le truffe online che sfruttano la sua immagine pubblica per ingannare persone in buona fede. Ha ribadito con forza che non chiede denaro in cambio di preghiere, non utilizza Messenger né chatta privatamente con le persone. Un messaggio chiaro e netto per mettere in guardia i suoi tanti fedeli. L’intervista è stata anche un’importante occasione per parlare del suo ultimo libro “Luce sul mio cammino”, attualmente ai vertici delle classifiche di vendita. 🔗Leggi su Laprimapagina.it

