docufilm sulla transumanza pesarese in trasferta nella puglia

Un regista pesarese, Gianni Minelli (foto), in trasferta in Puglia dove ha girato un docu-film su un tema sentito in questa regione: quello della transumanza. Il lavoro di Minelli sarĂ presentato venerdì prossimo all’abbazia di Santa Maria di Pulsano di Foggia e la presentazione sarĂ fatta dalla nipote di una diva molto amata come Lucia Mangano nipote di Silvana. L’incarico per girare questo docu-film che si chiama " La clessidra del tempo di Dio ", è arrivato a Gianni Minelli direttamente dalla regione Puglia. "Le riprese mi hanno consentito di scoprire – dice Minelli – dei meravigliosi posti che vanno visitati per la loro bellezza. Gli eremi di Pulsano mi hanno ricordato lo Yemen dove una ventina di anni fa realizzai il film "Incontro". Il filmato dopo la prima di venerdì prossimo è destinato alle reti Mediaset. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

