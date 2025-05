Doccia fredda per la Juventus | Non sarà Antonio Conte | ESCLUSIVO

A pochi giorni dalle sfide cruciali per lo Scudetto e la Champions League, la Juventus deve fare i conti con una clamorosa esclusione: Antonio Conte non sarà il nuovo allenatore. In un quadro competitivo sempre più intenso, oggi Genoa-Atalanta inaugura la penultima giornata di Serie A, con domani in programma le partite decisive.

Alla vigilia delle sfide decisive per lo Scudetto, la Champions League e le retrocessioni, tiene banco il valzer degli allenatori Oggi Genoa-Atalanta aprirà la penultima giornata del campionato di Serie A, ma domani si giocheranno tutte le partite più importanti che daranno un senso diverso alla classifica attuale a soli 90 minuti dal termine. Antonio Conte (LaPresse) – Calciomercato.it In ballo, come detto, lo Scudetto, con il Napoli di Antonio Conte in vantaggio di un punto sull’ Inter di Simone Inzaghi. Ma anche la qualificazione alle coppe europee della prossima stagione, Champions League in primis con Juventus, Lazio, Roma, Bologna e, seppur in posizione defilata, anche il Milan impelagate in questa lotta. Last but not least, la corsa per la salvezza. Ma sono anche giorni di grandi movimenti sulle panchine, molte potrebbero cambiare proprietario in vista della prossima annata. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Doccia fredda per la Juventus: “Non sarà Antonio Conte” | ESCLUSIVO

