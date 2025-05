Discarica di pneumatici pellami e scarti tessili sotto la linea ferroviaria | FOTO

Nella drammatica realtà della Terra dei Fuochi, emerge una nuova denuncia dai volontari della D.E.A. – Difesa Eco Ambientale. Durante un monitoraggio a Marcianise, è stata scoperta una discarica di pneumatici, pellami e scarti tessili sotto la linea ferroviaria. Questa situazione inquietante rappresenta una ferita profonde per l'ambiente e la salute della comunità.

Una nuova ferita nel cuore della Terra dei Fuochi. A denunciarlo, ancora una volta senza filtri né compromessi, sono i volontari della D.E.A. – Difesa Eco Ambientale, protagonisti di un monitoraggio ambientale svolto sul territorio di Marcianise. Una realtà inquietante, fatta di discariche.

