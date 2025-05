Disabilità una spiaggia per tutti | Inseriamo il criterio nelle aste

"Sarebbe bello che nei criteri per le assegnazioni nuove concessioni balneari, a cui sta lavorando il governo, fosse indicato esplicitamente tra le premialità per chi offre servizi che vadano nella direzione di una spiaggia accessibile a tutti". L’appello del sindaco Jamil Sadegholvaad è arrivato ieri mattina nella sala dell’Università di Bologna Campus di Rimini dove si è tenuto il confronto ‘La cura di avere cura’, al quale ha partecipato il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli. Dopo i saluti iniziali del rettore Giovanni Molari (Nella foto con la ministra Locatelli), il sindaco ha pronunciato il suo discorso avendo a fianco il ministro e terminando con un "so che ci state lavorando". Si tratterebbe della risposta ai bisogni di tante persone con disabilità anche molto gravi di cui si è parlato ieri nel corso della giornata di confronto, presentando il progetto di ‘spiaggia dei valori’. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

