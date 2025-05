Disabile palpeggiata in strada Il Pm chiede condanna a 16 mesi Il giudice la triplica | quattro anni

Una sentenza che fa rumore, non solo per la gravità dei fatti contestati ma anche per la durezza della condanna. Il giudice per l’udienza preliminare Federica Lipovscek ha inflitto quattro anni di reclusione a un 56enne originario del Marocco, accusato di violenza sessuale nei confronti di una giovane con grave disabilità. Una pena che va ben oltre i 16 mesi chiesti dalla Procura, e questo nonostante il rito abbreviato, che prevede lo sconto di un terzo della pena: in pratica, il Gup ha triplicato la richiesta accusatoria. Alla vittima, circa ventenne, parte civile con la tutela dell’avvocato Valentina Bartolini, è stata inoltre riconosciuta una provvisionale immediatamente esecutiva di 10.000 euro. I fatti risalgono al pomeriggio del 3 giugno 2024. La ragazza, affetta da una forma severa di disturbo autistico e con necessità di sostegno elevato, stava tornando a casa dopo aver frequentato una struttura di via Gramsci, gestita da una cooperativa. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

