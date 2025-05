Francesco Di Lorenzo ha iniziato 40 anni fa a muoversi tra pellicole e obiettivi. Il 21 aprile scorso la sua bottega del fotografo, lungo la Salaria, a Villa Sant’Antonio a Castel di Lama ha compiuto 40 anni. Una vita a catturare immagini e a raccontare la storia non solo di Castel di Lama, ma anche dei paesi vicini: Appignano del Tronto, Castorano, Castignano. Una vocazione, la sua, precoce, visto che inizia presto la propria carriera dapprima come ‘ragazzo di bottega’, da Tacconi foto, la ‘gavetta’, che segnerà la sua strada e poi come professionista, che apre il proprio studio fotografo. L’intraprendenza e la voglia di fare c’era, la bravura anche e in poco tempo ha dato i suoi frutti. Gli scatti raccontano non solo la sua vita, ma anche quella di un territorio, fissandone le emozioni in una fotografia. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dietro l'obiettivo da 40 anni:: "La mia vita per la fotografia"