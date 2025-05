’Di segni e parole’ | le forme dell’arte di Berardo Bandini

‘Di segni e parole’ è il titolo della mostra personale di pittura di Berardo Bandini, allestita fino a martedì all’ Oratorio di San Sebastiano. Diplomato in Decorazione Pittorica e Restauro presso l’Istituto d’Arte di Forlì, l’amore per l’arte non ha mai abbandonato Bandini, permettendogli di affrontare percorsi e stili diversi in funzione di una conoscenza approfondita e personalizzata. Nella mostra sono presenti opere di stile figurativo ed altre che affrontano immagini concettuali e vicine all’astrazione. La creatività artistica di Berardo Bandini si ispira alla natura e ai suoi tanti colori rendendo parecchie opere ricche di cromatismo gioioso senza tuttavia sottovalutare atmosfere di profondità e mistero. Le luci, le ombre, le forme e i colori sono i fattori estetici che riempiono lo spazio compositivo della tela dilatandola attraverso la forza e la pluralità delle emozioni che sono lo specchio della sensibilità dell’artista. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

