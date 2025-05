Deve pagare il debito di un altro ma il giudice blocca tutto | ha solo fatto da garante non è obbligato

Un uomo si trova a dover affrontare un decreto ingiuntivo per un debito di cui non è direttamente responsabile. Dopo aver agito come garante per un prestito altrui, il giudice ha stabilito che non è obbligato a ripagare la somma richiesta dalla finanziaria. Assisterà il caso l'avvocato Daniele Fantini, portando la questione dinanzi al Tribunale civile di Arezzo.

Ha fatto da garante al prestito di un’altra persona, per il giudice non è obbligato a ripagare la finanziaria. L’uomo, assistito dall’avvocato Daniele Fantini, si è rivolto al giudice del Tribunale civile di Arezzo per contestare un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma in relazione. 🔗Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Deve pagare il debito di un altro, ma il giudice blocca tutto: ha solo fatto da garante, non è obbligato

