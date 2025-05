derubano due anziani inseguiti e bloccati

Hanno deciso di derubare una coppia di anziani indifesi mentre stavano andando a fare la spesa al supermercato. Ma non avevano fatto i conti con la polizia di Stato. Gli agenti del commissariato di Pescia hanno denunciato all’autoritĂ giudiziaria un uomo e una donna per i reati di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, utilizzo fraudolento di carte di credito e porto abusivo di armi, oltre alla contestazione delle sanzioni per le infrazioni al codice della strada commesse alla guida di un veicolo durante la fuga dalle forze dell’ordine. Nel parcheggio del supermercato Esselunga di Pescia, una coppia di coniugi anziani, mentre era intenta a caricare le buste della spesa all’interno dell’auto, è stata derubata con destrezza della borsa da parte di una donna. Che poi è fuggita con un complice a bordo di un’autovettura. 🔗Leggi su Lanazione.it

