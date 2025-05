Dentisti, visite gratuite per prevenire il tumore del cavo orale

Si è avviata già con buona partecipazione la campagna per i cittadini della provincia potranno di Forlì-Cesena che consente loro di accedere gratuitamente a visite di screening per la prevenzione del tumore del cavo orale, grazie all’iniziativa Oral Cancer Day, promossa da Andi (associazione nazionale dentisti italiani) con il supporto della sua Fondazione. sarà possibile farlo sino al 12 giugno, prenotandosi. Il tumore del cavo orale si sviluppa più frequentemente su lingua, mucosa delle guance e su pavimento della bocca. La sua incidenza complessiva è in aumento, così come il tasso di mortalità. In Italia, ogni anno si registrano circa seimila nuove diagnosi specificando tumori del cavo orale, laringe e faringe con una mortalità, a cinque anni dalla diagnosi, di oltre il 39%. A illustrare l’importanza dell’evento è il presidente della sezione provinciale Andi Forlì-Cesena Mario Raspini. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

