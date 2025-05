Deliver Me From Nowhere | il film biografico su Bruce Springsteen ha una data di uscita

"Deliver Me From Nowhere" è il tanto atteso film biografico su Bruce Springsteen, con Jeremy Allen White nel ruolo principale. 20th Century Studios ha annunciato che il film arriverà nelle sale a ottobre, raccontando la vita e la carriera del leggendario artista rock. I fan possono finalmente prepararsi a scoprire la storia dietro le sue indimenticabili canzoni.

20th Century Studios ha annunciato che il film biografico su Bruce Springsteen con star Jeremy Allen White, Deliver Me From Nowhere, arriverà a ottobre. Il film biografico sulla vita e sulla carriera di Bruce Springsteen intitolato Deliver Me From Nowhere ha ora una data di uscita. 20th Century Studios ha infatti fissato la distribuzione nelle sale americane del progetto con star Jeremy Allen White al 24 ottobre. Cosa racconterà il film Deliver Me From Nowhere si scontrerà quindi ai box office con Mortal Kombat II, Bugonia diretto da Yorgos Lanthimos e Regretting You, un adattamento cinematografico targato Paramount del romanzo scritto da Colleen Hoover. Scott Cooper ha scritto e diretto il film che racconterà la creazione dell'album Nebraska, realizzato da Springsteen nel 1982. Il . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Deliver Me From Nowhere: il film biografico su Bruce Springsteen ha una data di uscita

Ne parlano su altre fonti

Deliver Me From Nowhere: il film biografico su Bruce Springsteen ha una data di uscita

Secondo msn.com: Il film biografico sulla vita e sulla carriera di Bruce Springsteen intitolato Deliver Me From Nowhere ha ora una data di uscita. 20th Century Studios ha infatti fissato la distribuzione nelle sale am ...

Bruce Springsteen è entusiasta del biopic Deliver Me From Nowhere

Da rockol.it: Bruce Springsteen ha parlato del suo coinvolgimento nel film sulla sua storia "Deliver Me From Nowhere", affermando che le visite sul set gli hanno riportato alla mente alcuni ricordi e ha descritto i ...

‘Deliver Me From Nowhere’, quando uscirà il film dedicato a Bruce Springsteen: la foto di Jeremy Allen White nei panni del Boss

Secondo msn.com: O meglio l’anno. Stiamo parlando di ‘Deliver Me From Nowhere‘, film dedicato a Bruce Springsteen. Sul profilo Instagram della 20 Century Studios è stata pubblicata un’immagine dell ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

SnowRunner - DLC Season 3: Locate & Deliver Disponibile

SnowRunner – Il DLC Season 3: Locate & Deliver introdurrà nuove mappe e veicoli e diversi nuovi contenuti gratuiti! SnowRunner, l’esperienza di gioco fuoristrada definitiva di Saber Interactive e Focus Home Interactive, si arricchirà presto di nuovi contenuti di gioco grazie al DLC “Season 3: Locate & Deliver”, questo aggiornamento includerà due mappe ambientate nella regione del Wisconsin, tre veicoli fuoristrada e molto altro ancora Lo Stato del Wisconsin (Stati Uniti) fa il suo debutto in SnowRunner all’interno del DLC Season 3.