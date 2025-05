Delitto di Reggio Daniela soffocata dall’ex | le ha teso una trappola La Procura | Denunciate

Reggio Emilia, 17 maggio 2025 – “L’ho uccisa io ”. Peter Pancaldi, 45 anni, ha confessato il delitto dell’ex compagna Daniela Coman, 48enne di origini romene, nell’abitazione di Prato di Correggio, nel Reggiano, dove avevano convissuto per mesi. L’ha attirata con l’inganno per poi soffocarla, tappandole naso e bocca. L’uomo – originario di Campogalliano, nel Modenese – è stato sottoposto a fermo precautelare in attesa di convalida. Deve rispondere di omicidio volontario premeditato e aggravato dal fatto che la sottoponesse ad atti persecutori e stalking. Il movente? Pancaldi le attribuiva la responsabilità di essere stata la causa della separazione con la precedente compagna che lo manteneva economicamente. “Da oltre vent’anni aveva problemi di tossicodipendenza e alcool, più volte fermato per guida in stato d’ebbrezza – ha spiegato il procuratore capo di Reggio Emilia, Calogero Gaetano Paci ieri mattina in conferenza stampa, delineando il profilo psicocriminale del killer –. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

