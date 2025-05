Garlasco (Pavia) – Andrea Sempio e i suoi tre amici. Tutti coetanei (nati nel 1988). Tutti residenti a Garlasco. Tutti amici di Marco, fratello minore di Chiara Poggi. Tutti (tranne uno) a Garlasco il 13 agosto del 2007, giorno dell’omicidio.Vengono tutti ascoltati dai carabinieri di Vigevano il 4 ottobre 2008, dopo Andrea Sempio. Alessandro Biasibetti. Alessandro Biasibetti risponde per quaranta minuti. Dopo il liceo a Vigevano, l’università a Pavia e dieci anni da educatore per la diocesi e la parrocchia, sarà frate domenicano, professo nel 2020, diacono quattro anni dopo. La sua è l’amicizia più antica con Marco Poggi, fin dall’asilo. Legati anche i genitori: dal 2002 al 2007 trascorrono le vacanze insieme nel Trentino. Alessandro non è a Garlasco in quel tragico lunedì di sangue. Anche l’anno dopo, nel 2008, Alessandro andrà (solo) in Trentino coi Poggi. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco, Andrea Sempio colpevole o innocente: le parole dell'amico frate