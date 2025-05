Delitto di Garlasco Andrea Sempio a Quarto Grado | Ho temuto di essere arrestato

Nel programma "Quarto Grado" si torna a parlare del delitto di Garlasco, con l'exclusiva dichiarazione di Andrea Sempion, indagato per omicidio. Sempion ha rivelato di aver temuto un arresto imminente, mentre si prepara per l'interrogatorio in Procura, fissato per martedì 20 maggio. Un caso che continua a tenere alta l'attenzione dell'opinione pubblica.

A "Quarto Grado" l'anticipazione in esclusiva sull'indagato in concorso per omicidio: "Sarà interrogato in Procura martedì 20 maggio"

