Darsene e pontili abusivi Blitz della Finanza lungo i laghi Canoni evasi scattano i sigilli

Un'ampia operazione della Guardia di Finanza ha messo nel mirino darsene e pontili abusivi lungo i laghi, con sigilli scattati per violazioni di canoni concessori. In particolare, la Sezione Operativa Navale Lago di Lugano ha intensificato i controlli, rivelando evasioni per oltre 100 milioni di euro nei primi mesi dell'anno.

Dall'inizio dell'anno i militari della Sezione Operativa Navale Lago di Lugano della Guardia di Finanza hanno intensificato il controllo sul demanio lacuale, per contrastarne l' occupazione irregolare e hanno rilevato, nei primi mesi dell'anno in corso, evasioni di canoni concessori per oltre 100 mila euro. L'attività ispettiva ha interessato nel varesotto le sponde dei laghi di Lugano, Varese, Monate e Comabbio, portando all'individuazione di numerose strutture realizzate senza le prescritte concessioni demaniali. In particolare, i finanzieri hanno accertato la presenza abusiva di darsene, pontili galleggianti, scivoli di alaggio, terrazze, muri di contenimento e altri manufatti, in alcuni casi risalenti anche alla fine del secolo scorso, ma privi dei necessari titoli autorizzativi. Le indagini sono state eseguite nel quadro delle specifiche competenze in materia di tutela del demanio e patrimonio dello Stato e hanno permesso di identificare, quali responsabili, privati cittadini ed esercenti di attività commerciali dedite al noleggio di unità da diporto.

