Dalla Darsena al Castello Visconteo Camminata sulla Strada delle Abbazie

Dopo il successo della prima edizione, iCaminantes presentano la seconda camminata da Milano ad Abbiategrasso, lungo la suggestiva strada delle abbazie. Un'opportunità imperdibile per vivere movimento, convivialità e scoprire il territorio. Appuntamento venerdì alle 7 dalla Darsena, per un percorso che culminerà nel magnifico Castello Visconteo. Unisciti a noi!

Dopo il successo della prima edizione, “iCaminantes“ tornano con un appuntamento all’insegna del movimento, della convivialitĂ e della scoperta del territorio. La seconda edizione della camminata da Milano ad Abbiategrasso è in programma venerdì, con partenza alle 7 dalla Darsena e arrivo al Castello Visconteo. Un’iniziativa aperta a tutti, dai camminatori esperti ai semplici curiosi, con un’unica regola: indossare qualcosa di giallo, simbolo della vitalitĂ e dell’energia che caratterizza l’evento. Il percorso si snoda per 23 chilometri lungo il Naviglio Grande, attraversando uno degli itinerari piĂą affascinanti della Lombardia: la Strada delle Abbazie. Un tracciato che unisce natura, arte e spiritualitĂ , punteggiato da antichi luoghi di culto, campi coltivati, cascine storiche e borghi dal sapore autentico. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dalla Darsena al Castello Visconteo. Camminata sulla Strada delle Abbazie

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Dalla Darsena al Castello Visconteo. Camminata sulla Strada delle Abbazie

Da ilgiorno.it: Dopo il successo della prima edizione, “iCaminantes“ tornano con un appuntamento all’insegna del movimento, della convivialità e della ...

La camminata lungo le sponde del Naviglio fino ad Abbiategrasso

Riporta milanotoday.it: Sabato 17 maggio i Caminantes tornano con la seconda edizione della camminata da Milano ad Abbiategrasso, un evento all’insegna del movimento, della socialità e della scoperta del territorio, aperto a ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Seagate presenta l?unit? Game Drive di Halo: Master Chief in edizione limitata

In occasione della celebrazione del leggendario Master Chief della serie di videogiochi Halo, questo Game Drive in edizione limitata presenta un?elegante confezione dal design unico che celebra il Master Chief John-117.