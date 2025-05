Cambio vita e vado ad abitare al mare. Tante volte si sente questa frase, che poi spesso rimane un sogno nel cassetto. Invece c’è chi fa sul serio e in questo periodo ci sono tante famiglie che decidono di lasciare le città e l’entroterra, per andare a vivere in riviera. Marco Arlotti con la filiale di Cesenatico del gruppo immobiliare I Service, è tra gli agenti che ha il polso della situazione, gestendo un territorio che va da Rimini nord sino a Lido di Savio, dove ha molti contatti. Arlotti, chi sono le persone che decidono di cambiare vita e trasferirsi al mare? "Molte sono famiglie provenienti dall’Emilia e dalla Lombardia, ma ci sono anche persone provenienti dal Veneto e recentemente anche dal Piemonte e dalla Toscana; in sostanza sono i bacini di maggiore provenienza sul mercato delle seconde case". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dalla città al mare, cresce la richiesta di case