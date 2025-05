Dalla ballerina al falso curriculum | ecco come riconoscere le truffe su WhatsApp

Le truffe online sono un fenomeno sempre più diffuso e insidioso, specialmente su WhatsApp. Dalla ballerina al falso curriculum, queste frodi si adattando e si raffinano, rendendo difficile riconoscerle. È fondamentale imparare a individuare segnali d’allerta per proteggere se stessi e i propri dati. Scopriamo insieme come riconoscere e difendersi da queste insidie digitali.

Le truffe online sono, purtroppo, all'ordine del giorno. Ma nonostante siamo sempre più abituati a sentire parlare di frodi informatiche, bisogna ammettere che alcune di queste evolvono in modo costante, diventando non solo più sofisticate, ma anche pericolose. Su WhatsApp, tra le forme di.

La nuova truffa WhatsApp è travestita da buona azione: ecco cosa non fare

Secondo msn.com: Dopo il caso del falso curriculum, una nuova truffa digitale ... Il messaggio-trappola parla di una giovane ballerina di nome Federica, in cerca di voti per ottenere una borsa di studio.

