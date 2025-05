dal trionfo di sinner a un sogno con marco polo

Soddisfatto per il successo di Jannik Sinner, che ha prima illuso e poi dominato il potente battitore statunitense Tommy Paul — nonostante una fastidiosa vescica sotto il piede, causata dall’attrito e dal calore delle scarpe (quanto ci vorrà ancora prima che inventino calzature davvero traspiranti e protettive, magari come una pellicola a nido d’ape?) — mi sono addormentato. Nel primo, o forse nel terzo sogno, mi è apparso Marco Polo. Sì, proprio il veneziano autore del Milione, quel libro colmo di storie, popoli e meraviglie. Mi raccontava degli imperi mongoli e della dinastia gengiskhanide, in particolare delle lotte tra le varie famiglie dei Kan. L’Oriente, fino a metà Turchia e allo sbocco del Danubio nel Mar Nero, era allora sotto dominio mongolo e suddiviso in quattro grandi Khanati: Il Gran Khanato, il più vasto, che si estendeva dalla Siberia fino all’India, escludendo la penisola indonesiana. 🔗Leggi su Lortica.it

