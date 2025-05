Dal Paradiso all’Olimpo | le porte della Champions sono ancora aperte

Dal paradiso all'Olimpo, le porte della Champions League sono ancora aperte. È vero, smaltire l'emozione della clamorosa serata di mercoledì non sarà semplice e trovare la motivazione per il campionato dopo quella notte a Roma sembra quasi superfluo. Tuttavia, la Serie A 2024-2025 non è ancora conclusa: c'è ancora molto da giocare.

Intendiamoci subito a scanso di equivoci: smaltire la clamorosa sbornia collettiva di mercoledì sera non sarà per niente facile e tornare a pensare al campionato dopo la notte di Roma potrebbe sembrare quasi superfluo. Tuttavia, alla chiusura ufficiale della Serie A 2024-2025 mancano ancora due.

