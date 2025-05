Dal clima ai dazi sfide nei campi | L’agricoltura vive una tempesta Avanti con coraggio e speranza

Si è tenuta, nei giorni scorsi, al ridotto del Teatro Comunale l’assemblea annuale di Coldiretti, convocata per l’approvazione del conto consuntivo 2024 e del preventivo 2025. Obiettivo, fare il punto sul comparto che, dal clima ai dazi, attraversa la tempesta perfetta. In sala il prefetto Massimo Marchesiello, l’assessore all’agricoltura del Comune Matteo Fornasini, Paolo Govoni vice presidente della Camera di Commercio, il presidente della Provincia Daniele Garuti, l’assessore regionale all’agricoltura Alessio Mammi, il direttore di Coldiretti Emilia-Romagna Marco Allaria Olivieri, i rappresentanti provinciali di Coldiretti Giovani, di Coldiretti Donne, dei Senior con i segretari. L’incontro sulle sfide che attendono l’agricoltura. Forte il riconoscimento del ruolo insostituibile del settore agricolo per la provincia di Ferrara. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dal clima ai dazi, sfide nei campi: "L’agricoltura vive una tempesta. Avanti con coraggio e speranza"

