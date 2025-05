Dal burlesque alla commedia per far divertire

Dal burlesque alla commedia, il Teatro OppArt di Sovico offre una serata all'insegna del divertimento. Atmosfere retrò si intrecciano con ironia, sensualità e un pizzico di trasgressione, dando vita a risate travolgenti tra equivoci e disastri familiari. Non perdere lo spettacolo “Burlesque” oggi alle 21 in via Giovanni da Sovico!

Atmosfere retrò, tra ironia, sensualitĂ e un pizzico di trasgressione. Ma anche le risate della commedia, tra equivoci e disastri familiari. Il teatro in tutte le sue facce al centro culturale teatro OppArt di Sovico. Oggi alle 21 il palco di via Giovanni da Sovico ospiterĂ lo spettacolo “Burlesque Experience“: sotto la guida delle performer Gold Gillian e Sweety Poison, gli spettatori verranno fatti calare nel mondo malizioso e irriverente delle pin-up e dei “cabaret parisiens“, fra canzoni, danze intriganti e un’ammiccante sensualitĂ , secondo i dettami di questo genere nato nell’Ottocento dall’unione di ballo e cabaret. Il teatro classico sarĂ invece protagonista venerdì alle 21 con la commedia “Il grande passo“, con Paolo Avanti e Franca Doriguzzi. Info 039.900.84.48, prenotazioni biglietteria@oppart. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dal burlesque alla commedia per far divertire

