da museo a museo apre il percorso da massa marittima a niccioleta

MASSA MARITTIMA Musei di Maremma. "Da Museo a Museo" domani l’ inaugurazione del nuovo percorso del progetto di mobilitĂ dolce da Massa Marittima a Niccioleta. Si tratta di un’ escursione guidata gratuita dal Museo Subterraneo al villaggio minerario di Niccioleta e passeggiata naturalistica con raccolta dati. Il progetto ’Da Museo a Museo’, finanziato dal Sistema Musei di Maremma con il contributo della Regione Toscana, capofila il Museo di Storia Naturale della Maremma diretto da Andrea Sforzi, si amplia con un nuovo itinerario che si snoda sulle Colline Metallifere dal Museo Subterraneo di Massa Marittima al villaggio minerario di Niccioleta. L’inaugurazione è domani con ritrovo dei partecipanti al Museo Subterraneo alle ore 9 in via Corridoni a Massa Marittima. La prima tappa del percorso prevede la visita guidata al Museo Subterraneo, dedicato alla storia dell’attivitĂ mineraria che per secoli ha caratterizzato le Colline Metallifere. 🔗Leggi su Lanazione.it

