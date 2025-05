Da chi ha irrobustito il rapporto con la realtà a chi si sta liberando delle storture psicologiche L’oroscopo della settimana

Scoprite le previsioni astrali della settimana con l'oroscopo di Francesca Tumiati. Che si tratti di rafforzare il legame con la realtà o di liberarsi da pesi psicologici, gli astri offrono spunti unici. Dall'entusiasmo dell'Ariete alla chiusura di cicli per altri segni, questa settimana promette sorprese e opportunità. Preparati a scoprire cosa riservano le stelle!

D a chi è pronto alla svolta professionale a chi sta finalmente chiudendo un ciclo di pessimismo sotterraneo. Ecco le previsioni dell' oroscopo della settimana di Francesca Tumiati. Ariete 21 marzo – 19 aprile Vi coglie un irresistibile desiderio di allegria, di battute con gli amici, di scherzare e ridere perché la vita sta costruendo una strada di consapevolezza. Parola chiave della settimana: luce. Toro 20 aprile – 20 maggio Avete creato le condizioni perché le cose accadano e siete pronti a consolidare il vostro progetto. Avete una marcia in più per la serenità. Parola chiave della settimana: emancipazione. Leggi anche › Il Tema Natale di Goliarda Sapienza, Toro libera e autentica Gemelli 21 maggio – 21 giugno Si intuisce che siete a un buon punto della vita. È in atto una liberazione dalle storture psicologiche che vi hanno afflitto finora.

