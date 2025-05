da area fatiscente a spazio pubblico via alla bonifica dell ex mainetti

Recupera un’area al momento completamente dismessa per farne uno spazio pubblico. È quello che l’amministrazione comunale di Garlasco, guidata dal sindaco Simone Molinari, sta cercando di fare con lo spazio che nella cittadina conosce come "ex-Mainetti" che anni fa ospitava una gastronomia e che oggi è un’area fatiscente che dovrà essere sottoposta ad un importante intervento di riqualificazione. Quella superficie da molti anni ormai versa in un grave stato di degrado e il Comune, che da poco l’ha acquisita al proprio patrimonio. Proprio nell’ultima riunione del consiglio comunale di Garlasco l’amministrazione ha approvato una variazione di bilancio dell’ammontare di 26mila euro per procedere agli interventi di bonifica tre dei quali, soprattutto di derattizzazione, sono già stati completati. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

