A suggellare l’impegno profuso per il recupero del sito dell’ex Sgl Carbon, in apertura della prima edizione del Festival sulla sostenibilità Competitiva il sindaco Marco Fioravanti, ha proposto di intitolare la cittadella che sorgerà nell’ex area dell’Elettrocarbonium alla famiglia Faraotti. Dal canto suo l’imprenditore Battista Faraotti ha sottolineato l’importanza della giornata "importante per me e per tutti coloro che hanno creduto in questa iniziativa". Il sottosegretario Lucia Albano ha aggiunto: "Non poteva mancare il saluto del Governo per un’opera storica per Ascoli. La sostenibilità è nata attraverso un aspetto etico e poi è diventata una sostenibilità competitiva e strategico per la rigenerazione e la ripartenza". Il commissario alla ricostruzione Guido Castelli ha posto l’accento sulla strategicità delle competenze: "Un’area così deve contare su intelligenze e competenze, dobbiamo essere attrattivi per non far andare via i nostri ragazzi". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Da Albano a Gregori: "Sostenibilità competitiva per la ripartenza dell’area"