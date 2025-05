Cucciolo di capriolo salvato Stava vegliando la madre morta

Un cucciolo di capriolo maschio, trovato solo e impaurito accanto alla madre giaceva senza vita, ha trovato una nuova speranza. Scovato ieri in un terreno privato a Chiamici, il piccolo non mostrava segni di ferite, ma la sua tristezza raccontava una storia di perdita. Oggi è al sicuro e pronto a ricevere le cure necessarie.

Piccolo e impaurito. Ma adesso è in salvo. E' stato trovato ieri in località Chiamici un cucciolo di capriolo maschio in un terreno privato. Era accanto al corpo senza vita di una femmina adulta di capriolo, presumibilmente la madre, deceduta per cause ignote. Non sono stati rilevati segni di ferite da arma da fuoco o da investimento. Il cucciolo, visibilmente impaurito ma in condizioni fisiche complessivamente buone, è stato prontamente preso in carico grazie alla polizia locale, allertata dalla proprietaria del terreno in cui è stato ritrovato. Il piccolo ungulato è stato trasferito in una struttura specializzata di Barga, in provincia di Lucca, convenzionata con la Regione, dove riceverà le cure necessarie e sarà seguito da personale esperto. In questi centri gli esemplari di fauna selvatica feriti o in difficoltà vengono accuditi fino al possibile reinserimento in natura, qualora le condizioni lo consentano.

