Crystal Palace-Manchester City dove vederla in TV e streaming | orario e probabili formazioni finale FA Cup

Oggi, alle 17:30, allo Stadio di Wembley, si disputa la finale di FA Cup 2025 tra Crystal Palace e Manchester City. Un evento atteso e inedito, che non sarà visibile in diretta TV in Italia, ma gli appassionati potranno seguire la partita in streaming. Scopri tutto sulle probabili formazioni e come non perdere neanche un momento!

