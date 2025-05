Agrate (Monza e Brianza), 17 maggio 2025 – Mancano ancora i numeri, ma le previsioni restano le stesse: tagli e core business su 300 millimetri, ricerca e sviluppo. Mentre l ’azienda smentisce che sta smantellando macchinari da trasferire in Cina e a Singapore svuotando Agrate, i timori dei sindacati aumentano. Delusione per “la mancanza di correttivi ” al piano industriale di St che “a parte qualche piccola revisione di facciata – dice Pietro Occhiuto della Fiom-Cgil Brianza – di fatto non arretra di un millimetro”. Rincara Uilm: “ Ci ha lasciato stupiti che stiano anticipando gli investimenti al 2026 – aggiunge la delegata Simona Cavarra – l’unica novità è questa perché per il resto c’è la conferma di un progetto che l’Rsu ha bocciato e non possiamo ritenerla una buona notizia. Sugli esuberi nessuno si è espresso ”. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Crisi St, l’azienda non cambia il piano e il sindacato conferma lo sciopero