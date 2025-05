Così abbiamo trovato quella bimba tra sigarette e pannolini sporchi il racconto del poliziotto di Novara

Un racconto agghiacciante emerge dal ritrovamento di una bimba di 14 mesi, scomparsa a Novara per oltre un anno. Cesare Palenzona, dirigente della Squadra volante, racconta le circostanze del suo recupero tra condizioni inaccettabili. Tre persone sono sotto indagine per maltrattamenti in famiglia e abbandono di minore, suscitando indignazione e tristezza.

A Fanpage.it Cesare Palenzona, il dirigente della Squadra volante della questura di Novara, racconta la dinamica del ritrovamento della bimba di 14 mesi scomparsa a Novara più di un anno fa. Indagate tre persone per maltrattamenti in famiglia, abbandono di minore e lesioni personali: il padre e la madre della piccola e una donna a cui era stata affidata.

