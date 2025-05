Cos' è l' incidente probatorio e perché è importante nel processo per il delitto di Garlasco

L'incidente probatorio è una fase cruciale del processo penale che consente di raccogliere prove indispensabili prima del dibattimento. Nel caso del delitto di Garlasco, l'incidente mira a analizzare campioni di DNA, per fare luce su aspetti trascurati nella prima inchiesta, potenzialmente determinanti per il chiarimento della verità e la giustizia.

