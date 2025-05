Il cortile dell’asilo è per metà impegnato dai residui di un cantiere edile che sarebbe dovuto finire almeno a gennaio scorso. I bambini giocano dentro un perimetro fatto da transenne di ferro. Eppure il Comune ci aveva assicurato che per la primavera tutto sarebbe stato in ordine. Non è così". Natalia Paglialonga, della materna di via Filzi, a Pantano, è presidente del Comitato di gestione. "Parlo a nome anche degli altri genitori" dice prima di descrivere il degrado che ad oggi caratterizza il cortile della scuola dell’Infanzia La Giostra. Al suo fianco c’è Martina Patrone un’altra mamma, entrambi al Carlino, "per ottenere una risposta dall’amministrazione comunale" osservano. Cosa c’è che non va? "Il giardino non è interamente fruibile dai bambini. La parte interdetta con delle transenne è in stato di abbandono. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Cortile quasi inaccessibile ai bimbi". Protesta alla materna di via Filzi