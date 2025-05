Corriere dello Sport: “Napoli, la città sospesa tra ansia e speranza”"> NAPOLI – Una settimana speciale, quella del compleanno di Romelu Lukaku, che si chiude con una sfida dal sapore personale e collettivo: Parma-Napoli, ultima trasferta della stagione, possibile chiave di volta per la corsa al tricolore. Il destino ha disegnato un cerchio perfetto: il 31 agosto, al “Maradona”, tutto era cominciato proprio contro il Parma. Ora si torna lì, ma in trasferta, per provare a chiudere ciò che allora era solo un sogno. Come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, Big Rom è diventato rapidamente il punto di riferimento tecnico e carismatico della squadra di Conte. Con 13 gol e 11 assist, è il giocatore più decisivo del Napoli: ogni rete ha avuto un peso specifico in classifica. Le neopromosse, Parma inclusa, sono nel suo mirino preferito: sei gol e due assist in dieci gare contro di loro. 🔗Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, la città sospesa tra ansia e speranza”