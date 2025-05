contromano in massetana condannato

E’ stato condannato ieri a tre mesi e 16 giorni (motivazioni contestuali) dal giudice Alessandro Solivetti Flacchi il giovane che aveva percorso contromano Massetana per sfuggire alla polizia che lo aveva scoperto su una macchina rubata. E voleva chiedergli lumi. Un inseguimento rocambolesco, in pieno giorno, avvenuto nel febbraio scorso. L’imputato, attraverso il suo avvocato Alessandro Betti, aveva chiesto di essere giudicato con rito abbreviato. Il pubblico ministero riteneva giusta la condanna a 4 mesi. Come si ricorderà, il ventenne che vive vicino a Siena era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Una sentenza lampo, dunque, a tre mesi dall’episodio che molti ricordano. Ad attirare l’attenzione delle Volanti una Citroen segnalata come sospetta perché usata da probabili autori di furti. 🔗Leggi su Lanazione.it

