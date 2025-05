Controlli su rifiuti e caccia Polizia provinciale in campo

La polizia provinciale ha intensificato i controlli su rifiuti e caccia, svolgendo verifiche nelle aziende e nei siti di deposito. Gli agenti hanno effettuato sopralluoghi lungo i corsi d'acqua, monitorato la fauna selvatica, in particolare i cinghiali, e garantito vigilanza durante il periodo di caccia. Ecco il bilancio delle loro operazioni.

Verifiche nelle aziende e nei siti di deposito dei rifiuti, sopralluoghi lungo i corsi d’acqua, attività di controllo della fauna selvatica, e in particolare dei cinghiali, vigilanza durante il periodo di caccia. È il bilancio delle molteplici attività che hanno visto impegnati gli agenti della polizia provinciale. Il report è stato reso noto ieri, in occasione della consegna da parte del presidente della Provincia, Sandro Parcaroli, dei nuovi distintivi di grado ai componenti della polizia provinciale. Alla cerimonia era presenti anche il segretario generale Ernesto Barocci, il dirigente Maurizio Scarpecci e il comandante Attilio Sopranzetti. "Un riconoscimento importante che premia il lavoro svolto dalla polizia provinciale – ha commentato Parcaroli –, con le attività a garanzia della sicurezza dei cittadini. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Controlli su rifiuti e caccia. Polizia provinciale in campo

