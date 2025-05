contratto di lavoro non rinnovato giovedì un giorno di sciopero

Giovedì prossimo i lavoratori della sanità privata e delle Rsa si fermeranno per una giornata di sciopero nazionale. "Dopo il fallimento del tentativo di conciliazione, le associazioni datoriali Aiop e Aris non hanno fatto alcun passo in avanti e continuano a subordinare l’apertura delle trattative per il rinnovo contrattuale alla garanzia di una copertura integrale dei costi da parte di Ministero e Regioni. Un silenzio assordante e una posizione inaccettabile, che lascia circa 10 mila professionisti del settore In Emilia Romagna senza contratto da 6 e 13 anni". Lo dichiarano in una nota congiunta i segretari regionali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, Marco Bonaccini, Sonia Uccellatori e Paolo Palmarini, annunciando la mobilitazione per lo sblocco del Contratto collettivo nazionale Sanità Privata e per l’avvio della trattativa del contratto unico delle Rsa. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

