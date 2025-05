Contratti collettivi nazionali a Bergamo 157mila lavoratori in attesa del rinnovo

A Bergamo, oltre 157mila lavoratori sono in attesa del rinnovo dei propri contratti collettivi nazionali, una situazione che si aggraverà con l'imminente scadenza di ulteriori contratti entro la fine dell'anno. Solo un gruppo ristretto, come gli addetti di Cem, può attualmente tirare un sospiro di sollievo in questo scenario di incertezze.

Sono più di 157mila i lavoratori bergamaschi che da tempi più o meno lunghi stanno attendendo il rinnovo del proprio contratto. A questi se ne aggiungeranno presto altre migliaia, che hanno il Ccnl in scadenza entro fine anno. I pochi che possono tirare un sospiro di sollievo sono gli addetti di cemento, lapidei e somministrazione (poco più di 18mila lavoratori), che hanno visto da poco tempo rinnovare il proprio contratto. L'Istat ha dato alle stampe il report riguardante contratti collettivi e retribuzioni contrattuali. Alla fine di marzo 2025, i 40 contratti collettivi nazionali in vigore per la parte economica riguardano il 52,7% dei dipendenti – circa 6,9 milioni – e corrispondono al 50,7% del monte retributivo complessivo. Nel corso del primo trimestre 2025 sono stati recepiti nove contratti, ma troppi ancora rimangono "inevasi".

