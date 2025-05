contesa estense da oggi via all ultimo round

Il Rione Brozzi, dopo aver primeggiato nel Palio dei Musici e delle Bandiere, vinti entrambi, è salito sul primo gradino del podio anche per l’elezione della Soave Creatura. La gara, svoltasi giovedì sera in occasione dei festeggiamenti dedicati al patrono della città, S. Ilaro, ha premiato la coppia formata da Giulia Taroni e Giada Antonellini in gara per i colori giallo-verde che, nei confronti dedicati alla realizzazione di vari manufatti e alla capacità di sfilare hanno totalizzato il punteggio più alto, pari a 44,3 punti. Al secondo posto si è classificato il rione Ghetto con i 41 punti di Gaia Bacchilega e Marika Valmori, seguito da Madonna delle Stuoie, 35,8 punti ottenuti da Martina Piancastelli e Giulia Fusè e Cento, con 31,8 punti conquistati da Sara Ricci Bitti e Paola Piccini. Le classifiche delle altre gare vedono, per i Musici, Stuoie al secondo posto seguita da Cento e Ghetto e per gli Sbandieratori, di nuovo Stuoie in seconda posizione e, parimerito, Cento e Ghetto. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

