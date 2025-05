Conte si sfila riformisti Pd contro Bonaccini Zuffa a sinistra sul referendum estivo

Tensioni nel Partito Democratico: i riformisti si schierano contro Bonaccini in vista del referendum estivo. Intanto, il giallo della misteriosa scomparsa dell'eurodeputato comincia a destare preoccupazione tra i colleghi. Dove si trova l'ex governatore dell'Emilia-Romagna? La sua assenza dalla plenaria di marzo alimenta interrogativi e speculazioni all’interno del Nazareno.

Un giallo agita il Nazareno: la misteriosa scomparsa dell'eurodeputato Stefano Bonaccini. Dove è finito l'ex governatore dell'Emilia-Romagna? I colleghi iniziano a essere preoccupati, poichĂ© l'influente esponente del Pd ha fatto perdere le tracce dalla plenaria di marzo. Il giorno in cui il suo gruppo parlamentare a Strasburgo si divise a metĂ come una mela e il malcapitato presidente dell'assemblea nazionale dem votò a favore dell'Ucraina con i "balordi" dell'area riformista, mentre i fedelissimi di Elly Schlein naturalmente si schierarono sul fronte opposto. Finì per puro miracolo 11-10, perchĂ© la segretaria chiese in ginocchio ai suoi pacifisti integrali (Marco Tarquinio e Cecilia Strada) di darle una mano. Insomma, da quel momento in poi, la "ciurma" si scatenò: «Non si è mai visto un presidente che vota contro l'indicazione del suo partito, si dimetta».

